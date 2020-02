Piyasaların gözü Fitch'te; uzmanlar: Türkiye'nin notu düşebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bugün (13 Temmuz 2018) piyasaların kapanmasının ardından Türkiye değerlendirmesini açıklayacak. Bloomberg HT'ye beklentilerini anlatan uzmanlar, not veya görünümde indirimin fiyatlandığını belirtiyor. Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç, not düşüşü gelmesinin şaşırtıcı olmayacağını belirterek "Zaten bu beklenti fiyatlara da girdi. Bu tür kurumlar aksiyon almadan 3 ay önce ülke varlıkları onu zaten fiyatlıyor" diye konuştu.

Altınsaç Moody's'in de ilerleyen vadede böyle bir aksiyon alma ihtimali olduğuna dikkat çekti.

"Kurda baskı oluşabilir"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan Fitch'in not veya görünüm indiriminin uzak bir senaryo olmadığını belirterek "Karar kur üzerinde baskı oluşturabilir" değerlendirmesini yaptı.



Bloomberg HT'deki Akıllı Para programına konuk olan İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin görünümün durağandan negatife çekilebileceğini söyledi.



Sezgin "Fitch son değerlendirmesinde Türkiye ile ilgili risk unsurlarının diğer gelişen ülkelere göre daha ön planda olduğunu belirtmişti. Ben görünümün de durağanda olduğunu düşünürsek en azından görünümle ilgili negatif aksiyon gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"Bekleyebilir"



QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı Fitch'ten bu toplantıyı pas geçebileceğini belirterek "Belki planlarında not indirimi vardır ama yeni dönemde atılacak adımları bekleyip sonra not indirim kararını kesinleştirir. Ama yakın dönemde ekonomi politikalarında değişiklik olmazsa bir sonraki değerlendirmesinde notu indirir" yorumunu yaptı.



Noor CM Pazarlama Müdürü Ahmet Uluhan ise Fitch'ten not indiriminin söz konusu olmayacağını, görünümü negatife çekebileceğini, bunun da fiyatlara bir miktar yansıdığını dile getirdi.



Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" ile yatırım yapılabilir seviyenin bir kademe altında tutuyor, görünüm ise durağan.