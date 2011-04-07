Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı kararda!

T24 - Analistler, artan enflasyon endişesi nedeniyle süredir gündemi meşgul eden faiz kararı için yüzde 0.25'lik yükseliş bekliyor.Piyasa uzmanların çoğu tarafından paylaşılan bu beklenti, euroyu dün dolar karşısında en yüksek seviyesine çekti. Euro/dolar paritesi dün 1.43 seviyesinin üzerine çıktı.



Euro bölgesinde gidilecek faiz artırımının, ortak maliye politikası olmayan 17 üyeli birlikte çok da tatmin edici sonuçlar yaratması beklenmiyor. Hürriyet gazetesşnde yer alan haber şöyle:



Yüzde 0.25'lik bir faiz artırımı Almanya gibi birlik içinde yüksek büyüme performansı gösteren ülkeler için yetersiz görülürken, Yunanistan, İrlanda ve Portekiz gibi borç yükü altındaki üyeler için borçlanma maliyetini daha da artırma olasılığı nedeniyle endişeyle karşılanıyor.



ECB, atması beklenen parasal sıkılaştırma adımıyla önceki dönemlerde bu tip kararları daha önce alan ABD Merkez Bankası'ndan da bayrağı devralmış olacak.



ABD'li finans kuruluşu Morgan Stanley stratejistleri, ECB ile başlayan sıkılaştırma adımlarına iyi gelen ekonomik veriler ve enflasyon tehdidi nedeniyle eninde sonunda FED'in de katılmasını bekliyor.



ECB'nin faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlü olmasında, Banka'nın başkanı Jean-Claude Trichet'in Mart ayında verdiği mesaj da etkili oluyor. Trichet, artan enflasyon baskısını 'oldukça dikkatli' takip ettiklerini belirtmişti. ECB, bu ifadeyi daha önceki sıkılaştırma hamleleri öncesinde kullanmıştı.



Beklentiler gerçekleşirse, bu 2008'de başlayan finansal krizden sonra yapılan ilk faiz artırımı olacak.





