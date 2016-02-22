"Piyasalardaki sakinlik uzun ömürlü değil"

Ünlü ekonomist Muhammed El Erian, piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan sakinliğin önümüzdeki haftalarda yerini yeniden dalgalanmalara bırakacağını ileri sürdü.

2016'nın başından bu yana rekor düşüşlere sahne olan hisse senedi piyasaları geçtiğimiz haftayı sakin geçirdi. ABD piyasaları Kasım'dan bu yana en iyi performansını gösterirken, Japonya ve Avrupa piyasalarının kazancı yüzde 5 ile 7 seviyesi arasında değişti.

Ancak ekonomist Muhammed El Erian, Bloomberg için kaleme aldığı makalesinde, piyasalardaki bu sakinliğin kısa bir ara olduğunu, yeniden dalgalı bir döneme girileceğini iddia etti.

El Erian bu "molayı" üç nedene bağlıyor:

1. Küresel ekonomideki zayıflığın devam etmesi ve hükümetlerin para politikalarına yeterli tepkinin gelmemesiyle kurumların gelirleri zorlanmaya devam edecek. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü de (OECD), geçtiğimiz hafta diğer uluslararası ekonomik komisyonlara katılarak büyüme tahminlerini düşürdü.

2. Merkez bankalarının finansal dalgalanmaları bastırmak için ortaya koyduğu politikalar yatırımcılar şüpheli yaklaşıyor. Çin ve Japonya'da bu politikaları takip eden kurumlar, söz konusu kararların ne kadar etkili olacağı konusunda net değil.

3. Yatırımcılar, piyasadaki kazanımlarla kayıplarını biraz olsun toparlamış olsa da bu durum, uzun dönem sermayesinin dengeleyici rolünü tetikleyecek gibi görünmüyor. Piyasanın yeniden fiyatlaması gereken fon akışı ise hâlen hatırı sayılır derecede düşük.