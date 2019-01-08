Piyasalardaki ABD faiz oranlarına ilişkin beklentiler açıklandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Chicago merkezli CME Group\'un değerlendirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) gözlem aracı verilerine göre, piyasalarda Fed\'in gözterge faiz oranını sabit tutacağını öngörenler yüzde 75.6 düzeyine yükselirken, faizlerin düşeceğini öngörenlerin sayısı artacağını düşünenlere göre daha yüksek oldu.

Verilere göre, yüzde 13.4 ihtimalle gösterge faiz oranının 0.25 baz puan düşeceği öngörülürken, iki kere düşüş ihtimali yüzde 0.6 oldu.

Veriler, bir önceki ay, en az bir artış için yüzde 51.1, aynı kalması için yüzde 38.3 ve bir kerelik düşüş için yüzde 10.3 ihtimallerini gösteriyordu. Fed’in iki kere gösterge faiz oranlarını düşüreceğini düşünenlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 3.1 yükseldi.