Piyasalarda İsviçre Frangı depremi, Euro çakıldı, altın fırladı

İsviçre Merkez Bankası'nın İsviçre Frangının Euro'ya olan çıpasını kaldırmasıyla Euro sert düştü. TL karşısında 1.5 yılın en düşük seviyesini gören Euro dolar karşısında da 11 yılın dibini gördü. Bu karar karşısında Frank, dolar, Euro ve TL karşısında yüzde 30 değer kazandı. Dalgalanma altına yaradı. Spot altın uluslararası piyasalarda 1255 doları aşarak 3 ayın zirvesini gördü. Gram altın spot piyasada 93 TL'ye kadar yükseldi.

Euro/dolar paritesi 1.1577 ile son 11 yılın en düşük seviyesini gördü. Daha sonra toparlanan parite tekrar 1.1740 seviyesine geldi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Euro/dolar paritesinde görülen sert hareket yurt içinde de Euro'yu düşürdü. Paritedeki harekete bağlı olarak Euro, TL karşısında yüzde 1 düşüşle 2.6574'e kadar indi. Euro en son 19 Eylül 2013 2,6511'i görmüştü.

Euro'nun düşmesinde İsviçre merkez bankası'nın İsviçre Frangını Euro'ya sabitleme politikasından vazgeçmesi oldu.

Beklenmedik derecede erken gelinen bu kararla İsviçre Merkez Bankası Euro-İsviçre Frangı kurunda 1,20 çıpasını kaldırdı. İsviçre Frangı'nın değeri için Euro cinsinden alt sınır belirleyen İsviçre Merkez Bankası bu sınırı korumak için önemli miktarlarda Euro alımı yapıyordu. Bankanın bu kararının ardından bu zorunluluk ortadan kalktı ve Euro'nun önemli bir alıcısının çekilmesiyle Euro'da önemli değer kayıpları yaşandı.

Frank yüzde 30 değer kazandı

Bu karar karşısında Frank, dolar, Euro ve TL karşısında yüzde 30 değer kazandı. Karar açıklanmadan önce saat 11:30'da 2,2322 TL seviyesinde bulunan frank 20 dakika içinde yüzde 30 artarak 2,9312 TL'ye kadar çıktı. İsviçre Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı da açıklaması sonrası sakinleşen Frank TL karşısında şu dakikalarda düne göre yüzde 15 artışla 2.5560 TL'ye geldi.