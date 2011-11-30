-Piyasalarda gün sonu İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,14'e, bileşik getirisi de yüzde 10,78'e geriledi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 927 milyon 242 bin 576,99 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 4,66 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 904,26 puan artarak 52.997,04 puana yükseldi. İkinci seansta 1.520,72 puan artan endeks günü 54.517,76 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 193,29 puan artarak 53.190,33 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 767,85 puan artarak 53.764,89 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 53.114,31 puana gerilerken, en yüksek olarak 54.517,76 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 2.519,98 puan artarak 76.727,91 puana, sanayi endeksi 1.354,96 puan artarak 49.844,94 puana, hizmetler endeksi 372,25 puan artarak 35.914,98 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 3,40 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 2,79 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 1,05 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 368 hisse senedinden 285'i değer kazandı, 45'i değer yitirdi, 38 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 2 milyar 3 milyon 968 bin 456 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 3 milyar 76 milyon 853 bin 539 lira olarak hesaplandı. -Uluslararası piyasalarda altın- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.747,06 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 1,67 oranında yükseldi. Altının kilogram fiyatı 102.515,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,8396 lira, satışta 1,8526 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,8426 lira, satışta 1,8556 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 17 milyar 93 milyon 923 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 7,00, en yüksek 11,45 ve ağırlıklı ortalama yüzde 11,22'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3471, sterlin-dolar paritesi 1,5738, yen-dolar paritesi de 77,58 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 111,10 dolardan işlem görüyor.