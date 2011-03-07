-PİYASALARDA GÜN SONU İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,46 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 273,01 puan düşerek 60.217,58 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,45 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 622,24 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 895,25 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,46 değer yitirdi. -DOLAR- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5970 liradan alınan dolar 1,6000 liradan, 2,2360 liradan alınan avro 2,2400 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6000 lira olan dolar güne 1,6070 liradan, 2,2390 lira olan avro 2,2450 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5930 lira, en yüksek 1,5960 lira, satışta en düşük 1,5990 lira, en yüksek 1,6020 lira seviyesinde işlem görüyor.