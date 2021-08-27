Piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'da

Küresel piyasaların etkisiyle gerileyen doların seyrini bugün gerçekleştirilecek olan ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşma yapacağı Jackson Hole toplantısı belirleyecek.

Yatırımcılar, Fed'in 120 milyar doları bulan tahvil alım programını azaltıp azaltmayacağını merakla beklerken, bu konuda atılacak adımlar da doların seyri üzerinde etkili olacak.

Tahvil alım programının devam etmesi doların zayıf seyri açısından etkili olurken, programın sona ermesi nakite dönüşü hızlandırıyor ve gelişmiş ülkelerden sermaye çıkışını artırıyor. Bu da doların güçlenmesinde etkili bir rol oynuyor.

Öte yandan bugünkü toplantıda varlık alımlarına ilişkin bir açıklama gelmemesi halinde gözler Fed'in 22 Eylül'de düzenleneceği ve faiz kararının alındığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrilecek.

Jackson Hole toplantısı öncesi dolar güne 8,40 seviyesinden yatay bir seyirle başladı.

TIKLAYIN: Dolar güne 8.40 seviyesinden başladı; euro 9.88