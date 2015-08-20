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Ekonomi

Piyasalarda dolar depremi; 3 liranın da üzerine çıktı!

Uzmanlar 3,15 ve 3,60 seviyelerinin de görülebileceğini ifade etti

20 Ağustos 2015 10:27

Dolar, sabah erken saatlerde psikoloji sınır olan 3 lirayı gördü. Dolar/TL tarihi zirvesini yenileyerek 3'ün üzerine çıkmasının ardından 2.96'da işlem görüyor.

Dolar/TL sabah erken saatlerde yeni tarihi zirvesi olan 3.0020'ye kadar yükselmesinin ardından saat 07.46'da 2.9579/2.9610'da işlem görüyor.

Dolardaki yükseliş Asya işlemlerindeki TL satışlarından kaynaklandı.

Uzmanlar dolardaki yükselişin devam etmesini beklediklerini belirtip, 3 liranın görülmesinden ardından 3,15 ve 3,60 seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

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