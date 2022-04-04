Piyasalarda dikkatler enflasyon verisine çevrildi

Piyasalarda gözler enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün saat 14.00'da açıklayacağı mart ayı verilerine ilişkin piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 60'ı aşacağı yönünde.

Anadolu Ajansı (AA) Finans'ın anketine katılan 15 ekonomistin medyan beklentisi enflasyonun martta yüzde 5,34 artacağını şeklinde gelişti. Söz konusu oranın gerçekleşmesi halinde ise martta yıllık enflasyon yüzde 60,95'e yükselecek.

Bloomberg HT'nin 23 kurumun katılımıyla düzenlediği anket sonuçlarına göre ise enflasyonun martta yüzde 5,61 artmasını beklerken, bu oranın gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon yüzde 61,4'e yükselecek.

Kavcıoğlu: ÜFE, TÜFE'ye büyük ölçüde yansıdı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda enerji hariç üretici fiyatlarının (ÜFE), tüketici fiyatlarına (TÜFE) büyük ölçüde yansıdığını ifade ederek "Enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekteyiz." açıklamasında bulunmuştu.

Şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44'e yükselmişti.

TIKLAYIN: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Enerji hariç ÜFE, TÜFE'ye büyük ölçüde yansıdı