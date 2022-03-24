TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Enerji hariç ÜFE, TÜFE'ye büyük ölçüde yansıdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda sunum yaptı. Kavcıoğlu, ÜFE-TÜFE makasının verilerin ima ettiğinden daha düşük olduğunu belirterek "Enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı" dedi.

Kavcıoğlu sunumda "Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kavcıoğlu'nun ardından konuşan Para Politikası Kurulu Üyesi Mustafa Duman ise "Enflasyon dışsal ve geçici faktörlerden dolayı yükseliyor. Yıl sonuna doğru azalacak, seneye tek haneye yakınsayacak" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Enerji kalemi dışında üretici fiyatı tüketici fiyatına yansıdı

Rezervler son dönemde istikrarlı seyir izliyor. Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. TCMB kararlılıkla rezervlerini güçlendirmeye devam edecek.

"Liralaşma, fiyat istikrarında ana unsur"

Temel gıdada KDV'nin 1'e indirilmesinin etkisi Şubat ayında TÜFE'ye yansıdı, Mart'ta da devam edecek. Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük. Cari denge beklentilerindeki sapma enerji fiyatından kaynaklı. Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında ana unsur.

Kur korumalı mevduat (KKM) ve Yuvam ile döviz kurundaki sağlıksız fiyat oluşumunun önüne geçildi.

Bölgesel çatışmadan dolayı Rusya'ya ihracat yarıya yakın düştü, Ukrayna sıfırlandı. 2022'de turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. "