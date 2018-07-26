Piyasalarda Brunson dalgalanması; borsa bir anda 3 bin puan düştü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın Türkiye'de tutuklu olan ve dün sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çıkarılan ABD'li papaz Andrew Brunson'un "derhal serbest bırakılması gerektiği, aksi takdirede ambargo uygulanacağı" sözleri piyasaları bir anda terse çevirdi.

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Güne yükselerek başlayan ve Pence'nin sözleri öncesinde yüzde 2'ye yakın yükselişle 96.680 seviyesine kadar yükselen Borsa İstanbul 100 endeksi, haberin ardından dakikalar içerisinde 94.000 puanın altına indi. Endeks, saat 17:50'de 93.500 puandaydı.

Dolar kuru ise sabah ilk işlemlerde 4,77 seviyesine kadar geriledikten sonra 4.81 civarında dengelenmişti. Pence'nin açıklamaları sonrasında 4,8840 seviyesine fırladı. Kur, ilk tepkinin ardından 4,86'ya geriledi.

'FETÖ ve PKK adına suç işlediği' iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verilmişti. Brunson, dün verilen kararın ardından cezaevinden çıkmıştı.