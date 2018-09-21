PİYASALAR – YEP ertesi dolar 6.27, euro 7.40 ve sterlin 8.32 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında, 2019’da enflasyon hedefinin yüzde 15 ve büyüme hedefinin de yüzde 3.3 olarak belirlendiğini açıklamasıyla gerileyen dövizler yeniden YEP öncesi düzeylerine döndüler. Erken işlemlerde;

YEP öncesi 6.19 lira olan dolar 6.2733 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.27 - 6.28 aralığına döndü.

YEP öncesi 7.27 lira olan euro 7.3976 liraya kadar yükseldikten sonra 7.40 - 7.41 lira aralığına döndü.

YEP öncesi 8.18 lira olan sterlin 8.3199 liraya kadar yükseldikten sonra 8.32 - 8.33 lira aralığına döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.06 düşüşle 93.95 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.10 artışla 1.1789 düzeyinde.

YEP sonrası 97 bin 388 puana kadar yükselen Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.50 artışla 96 bin 598 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.79 artışla 103 bin 182 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.42 artışla yüzde 19.09 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Yeni Ekonomi Programı açıklandı, bundan sonrasında uygulama ve detaylar izlenecek” başlıklı günlük piyasa bülteninde dün açıklanan yeni ekonomi programının iki yıllık dönemdeki program hedeflerinin, makro tahminlerden uzak olmadığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bu anlamda piyasa beklentilerini karşıladığı söylenebilir. En büyük farklılık 2019 ve 2020 ortalama kur tahminlerinde.

“Ayrıca 2019 yılı için yüzde 1.0’lık büyüme tahmini ile nispeten daha sert bir yavaşlama öngörmekteyiz (program tahmini : yüzde 2.3).

“Özellikle lirada öngörülen değerlemenin ve nispeten daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi sermaye girişlerine ve risk algısının iyileşmesine bağlı olacak. Bu anlamada özellikle ABD ve AB ile ilişkilerde yaşanacak gelişmeler yakından takip edilecek.

“Öte yandan, bankaların güncel yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için yapılacak mali bünye değerlendirme çalışmasının sonuçları ve bunun neticesinde gerektiğinde uygulamaya konulacak bankaların mali yapısını güçlendirecek politika seti ile ilgili detaylar da piyasaların merakla bekleyeceği gelişmeler olacak.

“Önümüzdeki dönemde bankaların mali durumlarının güçlendirilmesinin kamu maliyesine olası bir yük getirip getirmeyeceğinin netleşmesi, belirsizliği azaltacak ve risk algısını iyileştirecek bir unsur olacak.”