PİYASALAR – Sterlin 6 lira sınırına indi, Borsa 96 bin puanın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran (DHA) – Dövizlerdeki genel gerilemeye bağlı olarak, sterlin 6.0 lira sınırına kadar gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 0.4 artışla 96 bin puanın üzerinde hareket ediyor.

Gün içinde en yüksek 4.6516 ve en düşük 4.5819 lirayı gören dolar 4.58 – 4.59 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en yüksek 5.3690 ve en düşük 5.3103 lirayı gördükten sonra ve 5.31 – 5.32 lira aralığında işlem görüyor.

Erken işlemlerde en yüksek 6.0882 ve en düşük 5.9949 lirayı gören sterlin de 5.99 – 6.0 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Göreceli Sağlam Duruş” başlıklı günlük piyasa bülteninde, seçim sonrası ilk başkanlık kabinesinin kurulumu çalışmaları sürerken, piyasaların olumlu olduğu belirtildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“Borsada güçlü bir yabancı yatırımcının alımlarıyla BIST 100 endeksi dün 94 bin 293\'ü gördükten sonra yükselerek 96 bin 187\'ye kadar çıktı ve günü yüzde 1.64 artışla 95 bin 955 puandan kapattı. Dolar/TL ise seçim sonrası 4.63 seviyelerinde yatay hareketine devam edip göreceli sağlam duruyor.

“Gelişen ülke kurları birer birer dolara karşı rekor seviyelere geriliyor. Dolar/ Hint Rupisi 69’un üzerine yükselerek rekor kırdı. Endonezya Rupisi 2015 seviyelerine gerilemiş durumda. Bu yüzden Moody’s, Nisan ortasından bu yana devam eden dolardaki yükselişin Türkiye dahil gelişen ülke paralarının değer kaybetmesine ve rezerv erimesine neden olduğunu belirterek dış finansman ihtiyacı yüksek ülkelerin not riskinin yükseldiğini bildirdi.

“Trump\'ın dünyayı gerdiği hamlelerin devamı piyasaları da bozmaya devam ediyor. İran yaptırımları kararı ile petrolün varili 77 dolara çıkarken (yılbaşından beri artış yüzde 17\'ye ulaştı) Trump’ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow dün Trump’ın Çin’e karşı duruşunun yumuşamadığını açıklayınca yüzde 1.0 civarında yükselişte olan S&P 500 endeksi günü yüzde 0.9, Nasdaq yüzde 1.5 düşüşle kapandı.

“Dün bizim borsa kapanışından sonra yaşanan dalgalanma dikkat çekici: S&P 500 future bu sabahki toparlanmaya rağmen yüzde 1.2 aşağıda, Latin Amerika ve Asya Emerging marketleri ise yüzde 1.0 aşağıda. Eğer sağlam duruş bugün de devam ederse toparlanma bile gelebilir.\"