Son 15 yılın en yüksek yabancı çıkışı yaşandı; piyasalar Merkez Bankası kararını bekliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavacıoğlu'nun getirilmesinin ardından dolar/TL kurundaki oynaklık göstergeleri 2018'de görülen seviyelere yükseldikten sonra normalleşme eğilimi gösterdi. Piyasalar ise dikkatini TCMB'nin yenilenmiş Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karara çevirdi.

Fed Başkanı Powell'ın IMF-dünya Bankası Bahar Toplantıları'nda verdiği piyasayı destekleyici mesajlarıyla dolar haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Dolar/TL kurunda yatay bir seyir izlenirken, güne 8,14 seviyesinden başlayan dolarda ilk işlemler 8,15 etrafında yapıldı.

Powell'ın verdiği destekleyici mesajlardan sonra, ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,61 seviyelerine geriledi.

Türk varlıklarına ilişkin diğer fiyatlamalarda ise risk priminin 438 baz puan olduğu görülürken gösterge tahvil faizi de yüzde 18,56 seviyesinde.

Kurdaki oynaklık normalleşti

bloomberght'nin haberine göre; dolar/TL kurunda oynaklık seviyeleri de TCMB'deki başkanlık değişiminin ardından hızla yükseldikten sonra normalleşme eğiliminde.

Son 15 yılın en sert yabancı çıkışı yaşandı

TCMB'deki görev değişiminin ardından yaşanan ilk haftada piyasalarda son 15 yılın en sert yabancı çıkışı yaşandı. Değişikliğin sonrasındaki ikinci haftada da yabancı yatırımcının net satış tarafında olduğu görüldü.

TCMB'nin verilerine göre görev değişikliğini takip eden 2. haftada yabancı çıkışı 2,4 milyar doları aştı. 2 Nisan haftasında yabancı yatırımcıların 364 milyon dolarlık net hisse satışı yaparken, net tahvil satışları ise 140 milyon dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu görev değişikliğinin ardından ilk haftada ise yabancı yatırımcıların net 1,9 milyar dolarlık varlık satışı yapıldı. Bu son 15 yılın en hızlı para çıkışı oldu.