PİYASALAR – OVP öncesinde BİST 100 güne yüzde 0.42 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Orta Vadeli Program\'ın (OVP) açıklanması öncesinde, dövizler dünkü yüksek düzeylerinden hafif gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.42 artışla 97 bin 13 puandan başladı.

Piyasalarda öncelikle OVP hedeflerinin gerçekçi olup olmadığına bakılacağına işaret eden analistler, büyüme oranları, kur ve enflasyon gibi temel hedeflerin yakalanabilir olmasının önemine dikkat çekiyorlar. Piyasa analistlerine göre, sorunlu kredilerle ilgili çözüm planları da piyasalar açısından büyük önem taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta yaptığı açıklamalarda OVP\'de gerçekçi makro hedefler ortaya koyacaklarını belirterek, \"Performansı takip edilebilir, şeffaf ve hesap verilebilir bir OVP olacak; küresel piyasaların ve yatırımcıların Türkiye\'ye güvenlerinin güçlü şekilde tesisini sağlayacak\" demişti.

Erken işlemlerde;

- en yüksek 6.2832 lira ve en düşük 6.2368 lirayı gören dolar, 6.23 - 6.24 lira aralığına,

- en yüksek 7.3549 lira ve en düşük 7.2842 lirayı gören euro, 7.30 - 7.31 lira aralığına,

- en yüksek 8.2772 lira ve en düşük 8.2116 lirayı gören sterlin, 8.22- 8.23 lira aralığına döndü

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.60 artışla 107 bin 787 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.91 artışla yüzde 18.82 düzeyinde.

DOLAR endeksi yüzde 0.05 düşüşle 94.50 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.12 artışla 1.1687 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Yurtiçinde Piyasalar OVP’ye Odaklandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantı sonrasında yapılan açıklamada, banka kısa vadeli politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde -0.10 düzeyinde sabit bıraktı.

“BOJ Başkanı Haruhiko Kuroda yaptığı basın açıklamasında, Japon ekonomisinde ılımlı büyümenin devam etmesini beklediklerini dile getirirken düşük faiz ortamının uzun süre devam edeceğini belirtti. Başkan, mümkün olan en kısa zamanda enflasyonun bankanın hedefi olan yüzde 2.0 düzeyine ulaşacağına yönelik beklentileri korumaya devam ettiklerini belirtti.

“İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ağustos ayında piyasa beklentisi üzerinde bir önceki aya göre yüzde 0.7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 artış gösterdi.

“ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Ağustos ayında yüzde 5.7 düşüş ile 1,229 milyon olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Ağustos ayında yüzde 9.2 artış ile 1.282 milyon olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü karışık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri raporuna göre, 2018 yılı Ağustos ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 12.5 azalarak 105 bin 154 oldu.

“TCMB tarafından açıklanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu verilerine göre, 2018 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerine göre, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 80 milyon dolar azalarak 221.6 milyar dolar ve kısa vadeli borcunun (ticari krediler hariç) ise 320 milyon dolar artarak 18.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği açıklandı.

“Dün, liranın dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerine göre pozitif ayrıştığı görülürken kurun fiyatlamalarda 6.2316-6.4150 aralığında hareket ettiği ve günü 6.2478 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.81 değer kazanımı ile 96 bin 603 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti.

“Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.32 yükseliş ile yüzde 25.40 ve On yıllık tahvil getirisi 1.95 düşüş ile yüzde 18.65 düzeyinde günü tamamladı.”