PİYASALAR – OVP öncesi BIST100 95 puanın üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Eylül (DHA) – Orta Vadeli Program\'ın açıklanmasına bir gün kala, dövizler dünkü yüksek düzeylerinden hafif gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni güne yüzde 0.63 artışla 95 bin 480 puandan başladı ve 95 bin 600 puanın üzerine çıktı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.44 artışla 100 bin 400 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 2.37 düşüşle yüzde 18.57 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- en yüksek 6.4203 lira ve en düşük 6.2764 lirayı gören dolar, 6.27 - 6.28 lira aralığına,

- en yüksek 7.5062 lira ve en düşük 7.3494 lirayı gören euro, 7.35 - 7.36 lira aralığına,

- en yüksek 8.4478 lira ve en düşük 8.2862 lirayı gören sterlin, 8.28 - 8.29 lira aralığına döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.25 düşüşle 94.36 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.32 artışla 1.1704 düzeyinde.

Ahlatçı Yatırım’ın “Ticaret Savaşlarına Yönelik Gelişmeler Fiyatlamalar Üzerinde Etkili Olmaya Devam Ediyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Paris’te katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarda, para politikasına değinmezken özellikle, tahsili gecikmiş alacakları azaltmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

“Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin uyguladığı ticaret politikalarına yönelik adımlarının Çin tarafından kabul edilemez olduğunu ve ABD’ye eş zamanlı olarak karşı tarifeler uygulanacağına yönelik haber akışları takip edildi.

“Çin’in ABD’de ithal edilen 60 milyar dolarlık ürünlere yönelik 24 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak ek gümrük tarifeleri getirildiğine dair haber akışları takip edildi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Temmuz ayında Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) verisi bir önceki aya göre yüzde 0.30 ve bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9.39 artarken reel olarak yüzde 5.58 azaldı.

“2018 yılı Temmuz ayında Konut Fiyat Endeksi verisi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.48 arttı.

“Haftanın ikinci işlem gününde, sınırımızda artan jeopolitik riskler lira üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği gözlemlenirken küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6.2962-6.4629 aralığında hareket etti ve günü 6.3826 düzeyinde tamamladı.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.57 değer kazanımı ile 94 bin 886 puandan tamamladı.

“Toplam işlem hacmi 6.4 milyar lira oldu.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 25.32 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.26 değer kazanımı ile yüzde 19.02 düzeyinde günü tamamladı.

“5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 1.44 yükseliş ile 451.53 düzeyinde oldu.”