PİYASALAR – MB açıklaması ardından dolar 4.42, euro 5.22 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Ekonomik göstergelerdeki olumsuz gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan lira, dolar, euro ve sterlin karşısında yeni tarihi düşük düzeylere inmesiyle Merkez Bankası’ndan yapılan “Gerekli adımlar atılacaktır” açıklaması liranın gerileyişini yavaşlattı.

Yeni güne tarihi rekor düzeylere yakın başlayan dolar 4.5011 lira ile, euro 5.3251 lira ile ve sterlin 6.0698 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine tırmandı.

Döviz kurlarındaki hızlı tırmanış sürerken Merkez Bankası, \"Gerekli adımlar atılacaktır\" uyarısı yaptı. Açıklamanın ardından dövizde tırmanış durdu.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada, \"Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır\" denildi.

Açıklama öncesi 4.50 ile yeni tarihi rekor düzeylerini gören dolar, Merkez Bankası’nın açıklamasının ardından 4.41 liraya kadar çekildikten sonra 4.42 - 4.43 lira aralığına döndü.

Dolar Endeksi dün, 93.457 ile geçen Aralık ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldikten sonra bugün erken saatlerde 93.42 düzeyine gevşedi.

ABD\'nin 10 yıllık tahvillerinin getirisi de yüzde 3.0 düzeyini korurken, euro da yüzde 1.1832 dolara geriledi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar 4.42 - 4.43 lira,

- euro 5.22 - 5.23 lira,

- sterlin 5.09 – 5.10 lira aralığında hareket ediyordu.

Borsa İstanbul Endeksi de ( BİST100) yeni güne günlük yüzde 0.07 artışla 101 bin 612 puandan başladıktan sonra kapanış saatlerine yaklaşırken günlük yüzde 0.62 artışla 102 bin 171 puandan işlem gördü.

Hazine\'nin Salı günkü ihalelerinde ortalama bileşik faiz iki yıllıkta yüzde 16.61, beş yıllıkta yüzde 15.96 oldu.

Hazine\'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde satış bir milyar 2.5 milyon lira olurken, ihale öncesi yapılan iki milyar 174 milyon lira ROT dahil toplam satış üç milyar 176.5 milyon liraya ulaştı.

Hazine, lira cinsi iki yıl (546 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden, beş yıl (1,708 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ise ilk kez ihraç etti.