T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs (DHA) - ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar, jeopolitik gelişmelere ve erken seçim hazırlıklarına paralel olarak içeride yeniden yükselerek 4

11 Mayıs 2018 21:04

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs (DHA) - ABD enflasyon verilerinin beklenenden düşük gelmesiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar, jeopolitik gelişmelere ve erken seçim hazırlıklarına paralel olarak içeride yeniden yükselerek 4.3133 liraya kadar çıktı. Euro da 5.1565 liraya kadar yükseldikten sonra açılışa göre yüzde 1.76 artışla 5.1321 lira düzeyine çekildi.
ABD\'de, oynak gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı \"çekirdek enflasyon\"un Nisan\'da aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) faiz artışını hızlandırmak yerine, \"kademeli\" yapacağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.
Bu gelişmeyle, dolar endeksi yüzde 0.20 düşüşle 92.54’e kadar gerilerken, euro/dolar paritesi de 1.1943 düzeyine yükseldi.
Doların küresel piyasalarda zayıflaması Türkiye\'ye de yansıdı ve önceki gün 4.3744 lira ile yeni tarihi zirveyi gören dolar bugün erken işlemlerde 4.24 - 4.25 aralığına çekildikten sonra piyasanın açılmasıyla 4.29-4.30 lira aralığına döndü. Önceki gün 5.1794 lira ile, 5.1941 liralık tarihi zirvesine yaklaşan euro da, yeni güne 5.05 – 5.06 lira aralığında başladıktan sonra 5.12-5.14 lira aralığından işlem görüyor.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de dün günü günlük yüzde 1.59 artışla 102 bin 380 puandan kapadıktan sonra haftanın son işlem gününde yüzde 0.79 düşüşle 101 bin 606 puana geriledi.
Yörüngeye döndük…
İş Yatırım\'ın, \"Yörüngeye döndük\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Beklentilerden düşük gelen ABD enflasyonu ve dolardaki gerilemeyi arkasına alan küresel piyasalar toparlanmaya devam ediyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
\"ABD, İsrail - İran gerginliğiyle yükselen petrol fiyatları küresel risk iştahını zayıflatamadı.
\"Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra yeniden dünyanın yörüngesine girdi.
\"Ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Londra’da yatırımcılarla buluşarak güven tazeleyeceği mesajı üzerine Türk lirası, Borsa İstanbul ve DİBSler en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke varlıkları oldu.
\"Wall Street ve Asya borsalarındaki işlemler Borsa İstanbul’da yukarı yönlü seyrin devam edeceğini gösteriyor.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMayıs DHAABDEuroNisanABD Merkez Bankası FedBuDolarınTürkiyeBorsaEndeksi BİST100YörüngeyeYatırımCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanınLondradaTürkDİBSlerStreetAsya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24