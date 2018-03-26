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Ekonomi

PİYASALAR-Küresel gelişmeler ve jopolitik risklerle dolar 4 liraya, euro 5 liraya yaklaştı

İstanbul, 26 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma gümrük vergisi kararının ardından, Çin'den yapılan 60 milyar dolarlık ithalatı hedef alan düzenlemeleri gündeme getirmesinin etkisiyle yükselen "ticaret savaşı" endişeleri küresel p

26 Mart 2018 17:15

İstanbul, 26 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın çelik ve alüminyuma gümrük vergisi kararının ardından, Çin\'den yapılan 60 milyar dolarlık ithalatı hedef alan düzenlemeleri gündeme getirmesinin etkisiyle yükselen \"ticaret savaşı\" endişeleri küresel piyasaları sarsıyor.

Ticaret savaşı endişelerinin \"risk iştahını\" düşürmesiyle hiss senedi borsalarında art arda düşüşlere yol açarken, dolar ve euro güçleniyor. Küresel gelişmelerin yanında jeopolitik gelişmelere bağlı olarak yeni haftaya 3.96 - 3.97 lira aralığında, başlayan dolar 3.9827 liradan işlem gördü. Euro da 4.91 - 4.92 lira aralığında güne başladıktan sonra yüzde 0.44 yükselişle 4.9446 liradan işlem gördü.

Dolar geçen haftanın son işlem gününde, tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayandı.

Borsa İstanbul Endeksi de yeni güne yüzde 0.45 yükselerek 117 bin 126 puandan başladı, sonrasında gün içinde 116 bin 982 puana geriledi.

Trump kapıyı ne zaman kırar?

İş Yatırım\'ın, \"Trump kapıyı ne zaman kırar?\"  başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Dünya borsalarındaki satış derinleşiyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Bu kez satışın arkasında Fed’in faiz artırması, güçlü dolar ve yükselen faizler değil küresel ticaret savaşları var.

\"ABD’nin başlattığı, Avrupa ve Çin’in karşılık verdiği gümrük vergi artışlarının küresel ticaret savaşına dönüşeceği endişesi ile dolar gerilerken hisse senetlerinde sert satışlar görülüyor.

\"Artan oynaklığa rağmen ABD’nin gümrük vergilerinin küresel boyutta dış ticaret savaşına yol açmasını beklemiyoruz.

\"Ancak, oyunun Armagedon senaryosu ile sonuçlanmaması çevreye vereceği hasarın az olacağı anlamına gelmiyor.

\"Oynaklığın yüksek olması ve risk iştahındaki bozulma kırılgan olarak nitelendirilen gelişmekte olan piyasa fiyatlamalarında sert düzeltmelere yol açabilir.

\"Geçen haftaki fiyat hareketleri Türkiye varlıklarının küresel risk iştahındaki olası bozulma karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi.

\"Ticaret savaşının derinleşmesi ve Türk lirasındaki satış dalgasının derinleşmesi durumunda, enflasyonun ve faizlerin yükseldiği kendi kendini besleyen bir döngü ile karşılaşabiliriz.

\"Lafı çok uzatmadan toparlayalım.

\"Trump’ın küresel bir ticaret savaşı başlatıp kapıyı kırmasını beklemiyoruz.

\"Ancak, Fed’in faiz artışları ve büyümenin hız kesmesi yüzünden zaten tedirgin olan piyasaların kapıya her omuz atılışında sert tepki vermesini ve oynaklığın yüksek olmasını bekliyoruz.\"

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