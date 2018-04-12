PİYASALAR – Jeopolitik risklerle BIST düşüşe geçti, dolar ve euro rekora yakın

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders\'ın, Başkan Donald Trump\'ın Suriye hakkında henüz son kararını vermediği yolundaki açıklaması, piyasalarda gerginliği azaltsa da, Birleşik Krallık ve Fransa’nın da konuyu gündemlerine alması, Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimi tekrar yükseltti. Güne yüzde 0.46 yükselişle açılan Borsa İstanbul Endeksi yüzde 0.51 düşüşle 108 bin 700 puana geriledi.

Dolar ve euro yeni güne, dünkü rekor düzeylerinin 5-6 kuruş altında başladı.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış dün Borsa İstanbul\'a da satış olarak yansımış ve BIST100 Endeksi günü yüzde 1.32 düşüşle 109 bin 253 puandan kapatmıştı.

Sanders, bir gazetecinin Başkan Trump\'ın \"Rusya hazır ol, füzeler geliyor\" mesajının ne anlama geldiğini sorusuna, \"Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz ve bu seçeneklerin hepsi masada. Henüz o noktada son karara varılmadı. Başkan Trump bir zaman çizelgesinde karar kılmadı ve seçeneklerin hepsi değerlendiriliyor\" yanıtını verdi.

Birleşik Krallık ve Fransa\'dan da, ABD’den sonra Suriye’deki kimyasal silah kullanımı iddialarına yanıt verileceği açıklandı. Birleşik Krallık’ta Başbakan Theresa May bugün konuya ilişkin bir toplantı düzenliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıya karşı sert bir yanıt vermek istediklerini söyledi.

Dolar dün yüzde 1.97 artarak 4.1938 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandıktan sonra, 4.15-4.16 aralığında işlem görüyor ve yüzde 0.40 artışla 4.1522 lira düzeyinde.

Dün yüzde 1.21 artarak, 5.1941 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmanan euro da 5.12 – 5.13 aralığında seyrediyor ve yüzde 0.18 artışla 5.1279 lira düzeyine yükseldi.

ABD ile Çin ekseninde yoğunlayan \"ticaret savaşları\" ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) dün açıklanan tutanaklarına da yansıdı. Tutanaklara göre, Trump yönetimi ve Çin arasında 50 - 60 milyar doları bulabilecek \"gümrük vergisi misillemeleri\" Fed\'in karar vericilerini endişelendiriyor. Fed yetkililerine göre, söz konusu gümrük vergilerinin uygulanması halinde, ABD\'nin büyümesine zarar verebilir ve tüketici fiyatlarını artırabilir.

Fed\'in 20-21 Mart\'ta yaptığı ve faiz oranlarını 25 baz puan yükselttiği para politikası toplantısının tutanaklarında \"Üyelerin büyük çoğunluğu, diğer sorunların ve ticaret politikalarıyla ilgili belirsizliklerin yanı sıra diğer ülkeler tarafından misilleme eylemleri olasılığını ABD ekonomisi için aşağı yönlü riskler olarak tanımladı\" denildi.

Tutanaklara yansıyan görüşlere göre, Trump\'ın yakın zamanlarda açıkladığı teşvikler de, \"reel faiz oranları üzerinde\" nasıl bir etki yaratabileceğine ilişkin \"belirsizlikler\" içeriyor ve bu da Fed yetkililerini endişelendiriyor.

Fed\'in 1 Mayıs\'ta yapacağı bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarında artış beklenmese de, Haziran ayı ortasında yapılacak diğer toplantıda ikinci faiz artışının geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.