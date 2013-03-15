Piyasalar haftayı nasıl kapattı?

İMKB 100 Endeksi birinci seansa 559,93 puan ve yüzde 0,68 oranında değer kazanarak82.541,51 puandan başladı, ilk seansı 1.143,95 puan ve yüzde 1,40 artışla 83.125,53 puandan kapattı.

İMKB 100 Endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 74,29 puanla yüzde 0,09 değerkazanarak, 83.199,82 puandan başladı. Endeks gün içinde en düşük 82.419,46 puana geriledi, en yüksek olarak da 83.587,04 puana çıktı.

İkinci seansta önceki seans kapanışına göre 10,05 puan azalan endeks, günü 83.115,48 puandan kapandı.

İkinci seans kapanışında mali endeks 172,08 puan artarak 120.684,20 puana, sanayi endeksi 110,64 puan artarak, 68.324,82 puana yükseldi, hizmetler endeksi ise 456,88 puan azalarak 53.194,67 puana geriledi.

Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,14 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,16 oranında değer kazanırken, hizmetler grubu hisseler de ortalamayüzde 0,85 oranında değer kaybetti.

İkinci seansta işlem gören hisselerin 126'sı değer kazandı, 186'sı ise değer kaybetti.

İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankasıen çok işlem gören hisse senetleri oldu.

İMKB 30 Endeksi ise ikinci seansta 56,34 puan ve yüzde 0,05 oranında azalarak 103.178,90 puandan kapandı.

'Altının onsu 1.593,81 dolar'

Saat 18.10 itibariyle uluslararası piyasalarda altının onsu 1.593,81 dolardan işlem görüyor.

İstanbul Altın Borsası'nda (İAB) İAB Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,69 oranında değer kazandı, altının kilogramı kapanışta 92 bin 700 lira oldu.

Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,8072 lira, satışta 1,8144 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,8116 lira, satışta 1,8189 lira olarak belirlemişti.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 07.01.2015 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 5,84'den, bileşik getirisi de yüzde 5,93'den gerçekleşti.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 1 milyar 754 milyon 429 bin 810,22 lira olarak belirlendi.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 13 milyar 556 milyon 298 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 6,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibariyle Avro-dolar paritesi 1,3060, sterlin-dolar paritesi 1,5123 dolar-yen paritesi de 95,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 109,95 dolardan işlem görüyor.