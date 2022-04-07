Piyasalar Fed etkisiyle negatif seyrediyor

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildi. Tutanaklarda, yetkililerinin çoğunun, bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Tutanakların ardından piyasalarda bankanın mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve buna bilanço küçültme sürecinin de eşlik edeceği beklentileri güçlenirken, bu durum pay piyasalarında satışların derinleşmesi ve dolara olan talebin artmasını beraberinde getirdi. Tahvil piyasasında ise çıkışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,66 ile Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 2,58'e geriledi. Dolar endeksi ise 99,8 ile yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü.

Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında ise Ululararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,7'lik azalışla 101,5 dolara gerilemesinin ardından bugün 102,2 dolarda dengelendi.

Bu gelişmelerle New York borsasında önceki gün etkili olan satışlar devam etti ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 2,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları tarafında yeni günün de satıcılı seyirle başlaması dikkati çekiyor.