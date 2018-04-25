PİYASALAR – Faiz kararı sonrası BIST100 108 bin puanın altına indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Merkez Bankası\'nın faiz kararını geç likidite penceresinde 75 baz puanlık artışla sınırlı tutması, politika faizine dokunmaması üzerine Borsa İstanbul endeksi (BIST100) günlük yüzde 2.03 düşerek 107 bin 828 puana geriledi.

Merkez Bankası\'nın faiz kararı öncesi 4.03 lirayı gören dolar 4.10 liranın üzerine çıktıktan sonra 4.08 – 4.09 aralığına, 4.92 liraya kadar gerileyen euro da 5.01 liranın üzerine çıktıktan sonra 4.98 – 4.99 aralığına döndü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), geç likidite penceresi (GLP) faiz oranını 0.75 puan artışla yüzde 13.5\'e yükseltirken, yüzde 8.0 olan politika faizini değiştirmedi.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamaya göre;

- Marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutuldu.

- Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8.0 düzeyinde sabit tutuldu.

- Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 12.75’ten 13.5’e yükseltildi.