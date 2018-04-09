PİYASALAR – Euro 5.0127, dolar 4.0757 lira ile tarihi rekor kırdı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan (DHA) – Küresel ve jeopolitik gelişmelerle tırmanan euro tarihinde ilk kez 5.0 lirayı aşarak 5.0127 liraya kadar çıkarken, dolar da 4.0757 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı.

Rekor düzeylere yükselen dolar ve euro daha sonra sırasıyla 4.99 – 5.0 ve 4.06 – 4.07 lira aralığına çekildi.

Dolar/Euro paritesi ise yüzde 0.35 artışla 1.2327 değerine çıktı.

Dövizlerdeki hızlı tırmanışın etkisiyle, güne yükselerek başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) kapanışa doğru yüzde 1.52 düşüşle 112 bin 996 puana indi.