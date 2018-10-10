PİYASALAR – ETMP sonrası BIST100 düştü, dövizler yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı (ETMP) açıklaması ertesinde, dövizler dünkü düzeylerinde dönerken, BİST100 96 bin puana çekildi.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.0798 ve en yüksek 6.1320 lirayı gördükten sonra 6.11 - 6.12 lira,

- euro en düşük 7.0009 ve en yüksek 7.0499 lirayı gördükten sonra 7.02 - 7.03 lira,

- sterlin en düşük 8.0132 ve en yüksek 8.0764 lirayı gördükten sonra 8.04 - 8.05 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.03 artışla 95.71 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.01 düşüşle 1.1489’a çekildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nın açıklanması ertesinde günlük yüzde 0.35 artışla 97 bin 70 puandan başladıktan sonra, gün ortasında yüzde 0.59 düşüşle 96 bin 159 puana döndü.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.13 artışla 110 bin 50 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.17 düşüşle 20.33 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 24.31 düzeyinde.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, ABD ve Birleşik Krallık Veri Seti Piyasaların Gündeminde Olacak…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD\'de geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve açıklanan ADP verisinin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi ile tetiklenen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gün içerisinde, yüzde 3.2495 ile Mayıs 2011\'den bu yana en yüksek seviyenin test edildiği görülürken, gün sonunda, bu seviyelerin korunamadığını gördük.

“Almanya\'da Ağustos\'ta ‘Cari İşlemler Fazlası’ 18.3 milyar euro olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde beklentiler 16.4 milyar euro olacağı yönündeydi.

“Geçtiğimiz hafta, Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından açıklanan enflasyon verileri beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından dün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ açıklandı.

“Firmalarla indirim üzerine anlaştıklarını belirten Bakan, Et ve süt kurumunun 10 üründe yüzde 10 indirim yapacağı, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağı ve bankaların 1 Ağustos\'tan itibaren yüksek faizleri kredilerini yüzde 10 indireceklerini ifade etti.

“Ayrıca, Bekleyen KDV iadelerinin hızlandırılacağı ve yılsonuna kadar başvuruların sonuçlandırılacağı belirtildi. KDV iadesi başvurusunda ilk 10 günde yüzde 50 iade yapılacağı belirtildi.

“Dün, Dolar/TL güne 6.1064 seviyesi civarında başladı. ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ nın açıklanması ile birlikte ilk etapta 6.1582 seviyeleri civarını test eden kurun gün sonunda bu seviyelerde tutunamadığı görüldü.

“Borsa İstanbul\'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.67 değer kazancıyla 96.731 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 644 puan artarken, toplam işlem hacmi 8.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0.11 yükseldi.

“Küresel piyasalarda bugün ABD ve İngiltere verileri ön plana çıkıyor. Özellikle yakın zamanda ABD Dolarının, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor olması bu veri setine daha fazla önem verilecek olup yakından takip edilecektir.