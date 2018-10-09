PİYASALAR – “Enflasyonla Topyekun Mücadele”yi beklerken dövizler hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı açıklaması öncesinde, dolar 6.12, euro 7.03 ve sterlin de 8.0 lirada.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 6.0891 ve en yüksek 6.1350 lirayı gördükten sonra 6.12 - 6.13 lira,

- euro en düşük 6.9953 ve en yüksek 7.0575 lirayı gördükten sonra 7.03 - 7.04 lira,

- sterlin en düşük 7.9763 ve en yüksek 8.0418 lirayı gördükten sonra 8.0 - 8.01 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.16 artışla 95.91 puanda yükseldi, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.17 düşüşle 1.1473’e çekildi.

Güne yüzde 0.38 artışla 96 bin 451 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), açıklama öncesinde yüzde 0.3 artışla 96 bin 379 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.50 düşüşle 109 bin 240 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.82 düşüşle 20.57 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 26.59 düzeyinde.

Alnus Yatırım’ın “Dejavu” başlıklı günlük piyasa şu değerlendirmeler yapıldı:

Genelde FED korkusu diyebileceğimiz satış nedeninde özelde bir çok ülkenin sorunlarının gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Geride kalan sekiz günde gayri resmi kan kaybı görülüyor.

“Seçim sürecinde olan Brezilya’da aşırı sağcı liderin ilk turu geçmesini pozitif fiyatlayan Bovespa (yüzde 7.0) dışında genel görünüm negatif.

“Asya Pasifik Endeksi yüzde 6.9 kayıpta iken Çin yüzde 7.2 Hindistan yüzde 6.3 ile zirvede. Avrupa’da ise Yunanistan yüzde 7.2, İtalya yüzde 4.2 kayıp ile zirvede.

“Türkiye borsası Ekimin ilk haftasında % 5.2 kayıpla global düşüşe eşlik etmişti. Düşüşte yüzde 11 ile bankacılık Endeksi büyük etki yapmıştı. Hafta sonu cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bize yeteriz” diyerek yeni bir dönemin startını verdi.

Bu sabah yeni ekonomi Politikalar kurulu ilan edilirken öğlen de “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” açıklanacak.

“Dün Bankalar Birliği, 15 milyon lira altında kredi borcu olanlara 6 ay anapara ödemesiz 24 aya kadar vadelendirme imkanı tanındığını açıkladı. Açıklama ile banka hisseleri borsada coşarak yüzde 5.8 değer kazandı.

“Ancak bir dejavu durumu var. Buna benzer bir gün, daha yakın zamanda yaşanmıştı. 19 Eylül 2018’de yine Bankalar Birliği tarafından “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması bugün itibariyle bankalar tarafından imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir” açıklaması sonrasında bankacılık hisseleri yüzde 6.3 artarken BIST100 yüzde 1.8 artışla 96.603 seviyesinden kapanmıştı. Hem 100 milyon lira üzerini kapsayacak İstanbul Yaklaşımı hem de 15 milyon lira altı borçluların yapılandırılması ile bankaların kredi geri dönüşlerinde rahatlama yaşanacağı kesin!”