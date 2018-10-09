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Ekonomi

PİYASALAR – “Enflasyonla Topyekun Mücadele” sonrasında dövizler yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı açıklaması sonrasında, dövizler yatay seyretti

09 Ekim 2018 20:59

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı açıklaması sonrasında, dövizler yatay seyretti.
Gün sonu işlemlerinde;
       - dolar en düşük 6.0891 ve en yüksek 6.1350 lirayı gördükten sonra  6.12 - 6.13 lira,
       - euro en düşük 6.9953 ve en yüksek 7.0575 lirayı gördükten sonra  7.03 - 7.04 lira,
       - sterlin en düşük 7.9763 ve en yüksek 8.0418 lirayı gördükten sonra 8.03 - 8.04 lira düzeyinde hareket ediyor.
Dolar endeksi yüzde 0.09 artışla 95.83 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.07 1.1484’e çekildi.
Güne yüzde 0.38 artışla 96 bin 451 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), – “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nın açıklanması sonrasında yüzde 0.95 artışla 96 bin 998 puanda.
BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.69 artışla 110 bin 547 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.82 düşüşle 20.57 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 26.38 düzeyinde.

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