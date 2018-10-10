PİYASALAR – “Enflasyonla Topyekun Mücadele” ertesi dövizler çekildi, BİST100 artışla açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Ekim (DHA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nı açıklaması ertesinde, dövizler hafif çekildi, BİST100 artışla açıldı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 6.0798 ve en yüksek 6.1102 lirayı gördükten sonra 6.10 - 6.11 lira,

- euro en düşük 7.0009 ve en yüksek 7.0352 lirayı gördükten sonra 7.02 - 7.03 lira,

- sterlin en düşük 8.0132 ve en yüksek 8.0469 lirayı gördükten sonra 8.04 - 8.05 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 95.63 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.14 artışla 1.1507’ye yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) de “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı”nın açıklanması ertesinde günlük yüzde 0.35 artışla 97 bin 70 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.79 artışla 110 bin 775 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.82 düşüşle 20.57 seviyesine çekildi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 24.36 düzeyinde.

İş Yatırım’ın “Enflasyonla Mücadele Programı sonrası ilk tepkiler…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarındaki satışların hız kestiğine işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Wall Street günü sınırlı kayıpla kapatırken, Avrupa ve Asya borsalarında seçici alımlar görülüyor. Satış dalgasını ayı piyasasına girilmesinden ziyade düzeltme olarak gören yorumlar artmaya başladı.

“Türkiye varlıklarında dünya piyasalarından bağımsız bir düzeltme görüyoruz. Hükümet tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele programı sonrasında Türkiye varlıkları değer kazanmaya devam etti. Döviz piyasası, tahvil ve hisse senedinde Cuma gününden beri gelişmekte olan piyasalara göre pozitif ayrışıyoruz.

“Maliye bakanı Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele programı kendi kendini besleyen enflasyonist döngünün kırılmasında faydalı olabilir. Özel sektörün ve kamunun seçilmiş ürünlerde sene sonuna kadar yüzde 10 indirim yapması; kamu kontrolündeki enerji ve doğalgaza zam yapılmaması, kredi faizlerinin düşürülmesi Ekim ayı enflasyonunu aşağı çekebilir.

“Ancak kazanılan bu zamanın Türk lirasında istikrarın sağlanması ve risk primlerinin düşürülmesi için çok iyi kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde indirimlerin bitmesiyle Ocak ayından itibaren elde edilen kazanımları geri verebiliriz.“