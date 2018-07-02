PİYASALAR – Enflasyon verisi öncesi dolar 4.62, euro 535, sterlin 6.10 lirada

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – Salı günü açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dövizler yeni haftaya yükselişle başladı.

Erken işlemlerde en düşük 4.5884 ve en yüksek 4.6379 lirayı gören dolar 4.62 – 4.63 lira aralığında işlem görüyor.

Euro, en düşük 5.3532 ve en yüksek 5.4089 lirayı gördükten sonra ve 5.39 – 5.40 lira aralığında işlem görüyor.

Sterlin en düşük 6.0558 ve en yüksek 6.1137 lirayı gören sterlin de 6.09 – 6.10 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Seçim bitti, yaşasın yeni seçim…” başlıklı günlük piyasa bülteninde Türkiye varlıklarında güçlü bir düzeltme yaşandığı fakat Ankara’dan gelen mesajların kafaları karıştırdığı vurgulandı.

İş Yatırım’ın günlük piyasa analizinde şu değerlendirmeler yapıldı:

\"24 Haziran seçimlerini Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını Cumhur ittifakının Meclisi aldığı güçlü bir sonuçla geride bıraktık. Seçim sarmalına girilmesi riskinin azalmasını kutlayan Türkiye varlıklarında güçlü bir düzeltme yaşandı. Ancak Ankara’dan gelen mesajlar kafaları karıştırıyor.

\"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ak Parti MKYK toplantısında verdiği \'hazır seçim atmosferi varken yerel seçimlere hazırlanacağız mesajı\' yerel seçimlerin Ekim - Kasım 2018’e alınacağı iddialarını yeniden gündeme getirdi. Seçimlerin geride bırakılmasını kutlayan piyasaların sevinci yarım kalacak gibi görünüyor.

\"30 Haziran tarihli Resmi Gazetede yapılan duyuru ile sigara vergi oranlarında ayarlama yapıldı. Buna göre sigarada dal başına ve paket başına alınan maktu vergiler sırasıyla 0.28 lira ve 0.42 liraya artırıldı (eski vergi rakamları: 0.24 ve 0.32 lira).

\"Öte yandan, yüzde 65.25 olan nispi vergi oranı yüzde 63’e indirildi. Yapılan ayarlamalar ile yüksek fiyatlı sigara fiyatları değişmezken 9.5 liranın altındaki sigaraların fiyatının 1 lira artması bekleniyor.

\"Enflasyon sepeti içinde sigaranın ağırlığı yüzde 48 seviyesinde. Yapılan ayarlamalar sadece düşük fiyatlı sigaraları etkilediği için değişikliklerin enflasyon üzerinde kayda değer bir etkisi olmasını beklemiyoruz.

\"Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal söz konusu değişiklikle ileriye yönelik fiyat artışı ve enflasyon baskılarının azaltılmasının ve vergi kaynaklı fiyat artışı çarpanının aşağı çekilmesinin sağlanacağını belirtti. Bu ayarlamanın 2018 bütçesine etkisinin ise 150 milyon lira olması öngörülüyor.

\"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Haziran’da ihracat (altın hariç) geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artışla 12.6 milyar dolara yükseldi.

\"Ülke gruplarına göre ihracatta yıllık yüzde 8 artışla Avrupa Birliği (AB), ülkelerde ise İngiltere, İtalya, Fransa öne çıkıyor.

\"Haziran ayında ihracatın artışına devam etmesi ve AB’den gelen desteğin sürmesi iyi haber. Dış ticarette ithalatın da dahil olduğu büyük resmi bugün Gümrük Bakanlığı tarafından açıklanacak dış ticaret öncü verisinde göreceğiz.”

\"Kredi kartı alacaklarına uygulanan aylık faiz oranları artırıldı. Merkez Bankası 1 Temmuz 2018’den geçerli olmak üzere üçüncü çeyrekte geçerli olacak kredi kartı alacaklarından alınabilecek maksimum aylık faiz oranının aylık yüzde 1.84’den yüzde 2.02’ye yükseltti.

\"Buna paralel olarak gecikme ve yabancı para kredi kartı alacaklarına uygulanacak aylık faiz oranları da yaklaşık 20 baz artırıldı. Özellikle kredi kartı portföyü görece büyük olan Yapı Kredi, Garanti Bankası gibi bankalar için olumlu olduğunu düşünüyoruz.\"