Hilal Sarı / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – Haftaya yükselişle başlayan dövizler, doların ABD’den gelen güçlü ekonomik verilerle küresel piyasalarda güçlenmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilimin tam olarak sonlanmamasına bağlı Çarşamba günü iç piyasada da güne güçlü başladı. Erken işlemlerde dolar 6.40, euro 7.48 ve sterlin 8.24 liraya kadar çıktı.

Türkiye tarafında açıklanan Temmuz dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve işgücü girdi endeksleri sonrası dolar 6.39, euro 7.45 ve sterlin 8.23 liradan işlem görüyor.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, kurlardaki yükselişin bayram tatili süresince yaşanan olumsuz bazı gelişmelerin birikmiş etkisinden kaynaklandığını söyledi.

Piyasaların Merkez Bankası’ndan ciddi bir faiz artışı beklemediğini vurgulayan Pamir, “Piyasa daha temel tedbirler bekliyor ve yıl sonuna iki haneli ‘iki’ ile başlayan enflasyon görebiliriz” dedi.

Dört işlem gününde yüzde 10 yükselen Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 0.59 düşüşle açıldıktan sonra günlük yüzde 0.1 düşüşle 93 bin 725 puana geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.61 düşüşle 101 bin 281 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.46 yükselişle yüzde 21.86 düzeyine yükseldi.

Öğleden önceki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.2437 ve en yüksek 6.4014 lirayı gördükten sonra 6.39 – 6.340 lira aralığında,

- euro en düşük 7.2940 ve en yüksek 7.4818 lirayı gördükten sonra 7.45 – 7.46 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.0294 lira ve en yüksek 8.2449 lirayı gördükten sonra 8.23 – 8.24 lira aralığında işlem görüyor.

ABD’de tüketici güven endeksinin 18 yılın zirvesine yaklaşması sonrası dolar endeksindeki düşüş tersine döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.12 artışla 94.83 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.21 düşüşle 1.1671 düzeyine geriledi.