PİYASALAR – Dövizlerde artış yüzde 3.0'ü aştı, Borsa düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Dövizlerdeki artış, siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ndeki grup toplantılarındaki konuşmalar sürerken yüzde 3.0’ten fazla yükseldi.

Erken işlemlerde 5.73 liradan işlem gören dolar, öğle saatlerine yaklaşırken 5.85 liraya kadar çıktı. Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6618 lira ve en yüksek 5.8528 lirayı gördükten sonra, sabaha göre yüzde 3.01 artışla 5.84 - 5.85 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4921 lira ve en yüksek 6.7167 lirayı gördükten sonra, sabaha göre yüzde 3.01 artışla 6.70 - 6.71 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3425 lira ve en yüksek 7.6115 lirayı gördükten sonra, sabaha göre yüzde 3.19 artışla 7.59 - 7.60 lira aralığında hareket ediyor.

Güne yüzde 0.64 düşüşle 94 bin 80 puandan başlayan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 2.21 düşüle 92 bin 585 puana kadar geriledi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.44 düşüşle 110 bin 724 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 3.29 artışla yüzde 19.75 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 1.39 artışla yüzde 26.20 düzeyinde.