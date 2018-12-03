PİYASALAR – Dövizler gün içi en yüksek seviyelerine yakın düzeyde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Aralık (DHA) - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 1.0 artışla 96 bin 366 puandan başladktan sonra gün ortasında artışını yüzde 1.08’e yükselterek 96 bin 447 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.91 artışla 125 bin 26 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.02 düşüşle yüzde 17.33 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.26 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1473 lirayı ve en yüksek 5.2233 lirayı gördükten sonra 5.22 – 5.23 lira aralığında,

- euro en düşük 5.8482 lirayı ve en yüksek 6.9423 lirayı gördükten sonra 5.93 – 5.94 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.5792 lirayı ve en yüksek 6.6918 lirayı gördükten sonra 6.68 – 6.69 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “G-20 Zirvesi Sonrası Ticaret Savaşlarına Kısa Bir Ara…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi’nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 2.0 düzeyinde arttı.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan İşsizlik Oranı Ekim ayında yüzde 8.1 düzeyine yükseldi.

“Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari yaptığı açıklamalarda, nötr faiz seviyesinin neresi olduğunu dair belirsizliğin devam ettiği fakat şu anda Fed’in faiz aralığının nötr faiz oranına yakın olduğunu ifade etti. ABD’de açıklanan Chicago PMI verisi Kasım ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 66.4 seviyesine yükseldi. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.

“29 Kasım-01 Aralık tarihinde gerçekleşen G-20 Zirve’sinde ABD ile Çin arasında yapılan görüşmede iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük tarifesi getirilmemesi konusunda uzlaşma sağlandığı açıklandı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 13 artarak 15 milyar 719 milyon dolar, ithalat yüzde 23.8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 93.8 azalarak 456 milyon dolara geriledi.

“Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, 2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.43 artış ile 35 milyon 571 bin olarak gerçekleşti.

“Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.2562 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün sonunda bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı ve haftayı 5.2074 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.31 yükseliş ile 95 bin 416 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.9 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 seviyesi civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi Cuma gününü yüzde 1.86 yükseliş ile yüzde 20.26 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 2.0 yükseliş ile yüzde 16.81 seviyeleri civarında günü tamamladı.“