PİYASALAR – Dövizler enflasyon öncesi yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisi öncesinde dövizler güne yükselişle başladı.

Erken işlemlerde;

- en düşük 4.5967 ve en yüksek 4.6331 lirayı gören dolar 4.62 – 4.63 lira aralığında,

- en düşük 5.3581 ve en yüksek 5.3878 lirayı gören euro 5.38 – 5.39 lira aralığında,

- en düşük 6.0525 ve en yüksek 6.0838 lirayı gören sterlin de 6.07 – 6.08 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım “Sağlam Duruyoruz Ama Dikkat!” başlıklı günlük piyasa analizinde BIST’in sağlam duruşuna devam ettiğini vurgulayarak enflasyon verisinin Haziran için yüzde 1.34 olacağını, yıllık enflasyonun ise yüzde 13.90 olacağını öngördü ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bugün ise Türkiye’nin enflasyon verileri açıklanacak.

“TÜFE’nin Haziran ayında yüzde 1.34 artarak yıllık bazda yüzde 13.90 arttığının açıklanması bekleniyor. ,

“Enflasyonun beklentiye paralel gelmesi halinde piyasalarda etkisi nötr olabilir.

“Dolar/lira kuru veri öncesi sakin. 24 Haziran’dan beri kur 4.63 ortalama ile işlem görüyor.

“Güçlü Türkiye borsası, sağlam duruşa devam ediyor. BIST 100 endeksi, dünü % 0.26 artışla, 96,773 puandan kapattı.

“Gün içerisinde 95,655- 97,267 arasında işlem gören Endeks, 14 Haziran bayram sonrasında seçimin de bitmesiyle güçlü durmaya devam etmiş oldu.

“O tarihten beri MSCI Emerging Market Endeksi yüzde 6.5 düşerken, MSCI Avrupa Emerging Market Endeksi yüzde 1.5 düştü ama MSCI Türkiye Endeksi yüzde 1.0 artıda! Bunu 14 Haziran öncesi kötü performansın telafisi olarak görebiliriz. Ancak eğer bu durum global bir soruna dönüşürse bizim de etkilenmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunun için 95,500 altına geçiş, bir sinyal olabilir. O noktaya dikkat edilmeli.

“Gelişmekte olan ülkelerdeki sıkıntı Temmuz ayının ilk işgününde de devam etti. Hisse ve para birimlerinde düşüş bu sabaha da taşınmış durumda.

“En çok değer kaybını yuan yaşıyor. Nisan ortasında 6.25 iken Çin yuanı, Haziran sonunda 6.60\'a ulaşmıştı ve bu sabah 6.71 görüldü.

“Bazı büyük Çin bankalarının dolar sattığı belirtilirken, Çin Merkez Bankası’nın bir adım atıp atmayacağı merak ediliyor. Ancak şu da bir gerçek ki 2016 sonunda 6.95\'e kadar kur çıkmıştı.

“Yine de bu hareketlilik Asya’da hisse senetlerinde satışlara yol açmakta. Japonya, Çin ve Hong Kong borsaları bu sabah yüzde 2 düşüşte. ABD’de piyasalar Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün yarım gün açıkken yarın tatilde olacak.

“İTO’nun açıkladığı verilere göre; İstanbul\'da Haziran ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 1.27, toptan fiyatlarda ise yüzde 1.40 artış kaydedildi.

“Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 12.15, toptan fiyatlarda da yüzde 16.34 yükseliş yaşandı. “