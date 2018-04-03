PİYASALAR – Dolar yeniden 4.0 lira sınırında, euro 4.90 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine bağlı düşen dolar iç piyasada yüzde 0.07 artışla 3.9837 liraya, euro ise yüzde 0.21 artışla 4.9060 liraya kadar yükseldi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Dolar/Euro paritesi ise günlük yüzde 0.14 artışla 1.2319 düzeyine yükseldi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise dün, yüzde 0.42 düşüş ile 114.442 puandan günü tamamladı.

Ahlatçı Yatırım Değerler\'in, Bugün, Yurtiçi TÜFE ve Euro Bölgesi PMI Verileri Ön Planda…” başlıklı Forex bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“Japonya’da açıklanan Mart ayı İmalat PMI verisi piyasa beklentisine yakın 53.1 seviyesinde gerçekleşti.

“Çin’de açıklanan Mart ayı Caixin İmalat PMI verisi 51.0 seviyesinde gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan İmalat PMI verisi Mart ayında piyasa beklentisine yakın 55,6 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Mart ayında bir önceki aya göre geriledi ve 59,3 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yeni işlem gününde, Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1.50 seviyesinde sabit bıraktı.

“İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye İmalat PMI verisi Mart ayında 51,8 seviyesinde gerçekleşti.

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre 2018 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat verisi yüzde 8.01 artış ile 15,599 milyar dolar ve ithalat verisi yüzde 12.77 artış ile 21,421 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönem dış ticaret açığı yüzde 27.89 artış ile 5,822 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Dün, ABD’de açıklanan PMI verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen TL’de devam eden görece zayıf seyrin etkisi ile birlikte kurun fiyatlamalarda gün içerisinde 3,9459-3,9804 aralığında hareket ettiği ve günü 3,9722 seviyesinden tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 0.42 düşüş ile 114.442 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.29 yükseliş ile yüzde 14.07 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.80 artış ile yüzde 12.59 seviyesinden günü tamamladı.

”Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.07 artış ile 195.43 seviyesinde olduğu görülüyor.”