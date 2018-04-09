PİYASALAR – Dolar haftaya 4.04, euro 4.96 liranın üstünde başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Nisan (DHA) – Ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasada değer yitiren dolar, yeni haftaya 4.04 - 4.05 lira, euro da 4.96 - 4.97 lira aralığında başladı.

Dolar geçen hafta 4.0620 lira ile, euro da 4.9766 lira ile rekor düzeye çıktı. Dolar/Euro paritesi ise yüzde 0.06 düşüşle 1.2276 değerine çekildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise geçen haftanın sonun gününü yüzde 0.18 düşüşle 114 bin 737 puandan tamamladı.

İş Yatırım’ın , “Piyasalarda teşvik paketi heyecan…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Sağduyunun çılgın popülizme karşı galip geleceğine oynayan piyasalar ABD kapanışı sonrası Trump’ın sürpriz Çin hamlesiyle sarsıldı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

“ABD ile Çin arasındaki gölge boksu piyasaların canını yakmaya başladı. Korumacı söylemler sonrası kamuoyu desteği yüzde 50’nin üzerine çıkan Trump’ın ilave 100 milyar dolarlık Çin ithalatına gümrük vergisini değerlendirdikleri açıklaması üzerine ABD ve Çin borsaları sert satışlarla geriledi.

“ABD’nin soya ihracatının yüzde 56’sını alan Çin’in yüzde 25’lik ek gümrük vergisi koyması ABD soya fiyatlarını düşürerek çiftçilerin Cumhuriyetçilere verdiği desteğin azaltarak Trump’ın geri adım atmasına neden olabilir.

“Dünya piyasaları ABD ile Çin arasındaki gölge boksuna odaklanırken Türkiye piyasaları haftaya bugün açıklanması beklenen 128 milyar lira tutarındaki teşvik paketinin heyecanıyla başlıyor. Başta enerji, petro-kimya, madencilik, tarım, haberleşme, sağlık olmak üzere 12 sektörde dev bir teşvik paketi açıklanacak.“