PİYASALAR – Dolar 6.16 lirada, BİST100 93 bin puana indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – Enflasyonun beklentilerin oldukça üzerinde artışla Eylül\'de yıllık bazda yüzde 24.52\'ye tırmanmasının ardından 10 kuruş dolayında yükselen dövizlerdeki yükseliş bugün de sürerken, Borsa İstanbul Endeksi 93 bin puan düzeyine çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Eylül’de bir önceki aya göre yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52 düzeyine yükseldi. Yurt içi üretici fiyat endeksi de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10.88, yıllık yüzde 46.15 yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar veri ertesinde en düşük 6.1540 ve en yüksek 6.2136 lirayı gördükten sonra erken işlemlerde 6.16- 6.17 lira,

- euro veri ertesinde en düşük 7.0867 ve en yüksek 7.1480 lirayı gördükten sonra erken işlemlerde 7.09 - 7.10 lira,

- sterlin veri ertesinde en düşük 8.0116 ve en yüksek 8.0869 lirayı gördükten sonra erken işlemlerde 8.04 - 8.05 lira düzeyinde hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.15 düşüşle 94 bin 354 puandan başladıktan sonra, gün ortasında 93 bin puan bandına çekildi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.54 artışla 101 bin 323 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise dün yüzde 20.46 seviyesinden kapanan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.74 seviyesine kadar yükseldi. İki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 26.38 düzeyine çıktı.

Alnus Yatırım\'ın, \" Bankalar Bir Yukarı Bir Aşağı \" başlıklı günlük piyasa bülteninde, şu değerlendirmeler yapıldı:

“17 Ağustos\'ta 84.6 bini gören BIST 100 Endeksi, 1 Ekim\'de 100.6 bine kadar yükseldi. Yükselişte ağırlık bankalardaydı: Eylül\'de yüzde 20’ye yakın yükseldiler. Eylül ayında yabancı alımları 112 milyon dolar olmuş ve tabi ki endeks bunlar sayesinde yükseldi.

“Ancak yükselişin nedeni \'çok düşmeye gelen tepki\' olarak gözüküyor. Zira halen sorunlar ortada duruyor. En büyük sorun liranın zayıflığı ve dolayısıyla yan etkileri olan borç yükünün ödenememe riski ve artan enflasyon! Eylül enflasyonu yüzde 6.3 ile beklentileri çok aşarken Ekim\'in ilk günü doğalgaza ve elektriğe zam gelmesi yeni zirvelerin yeni aylarda görüleceğinin de sinyali oldu.

“Üstelik şimdi bizi yeni bir sıkıntılı süreç bekliyor. Önceden nasıldı: Dolar yükselir ardından liranın getirisi geride kalınca piyasa faizi yükselir. Enflasyon artar ardından Merkeze Faiz artırma baskısı gelir. Merkez Faiz artıracak denir. Sonra artırmayacağı anlaşılır. Bu kez piyasada faiz ve dolar beraberce yükselir. Sonra Merkez \'takipteyim\' diye açıklama yapar ama piyasa önce dursa da sonra yoluna devam eder. Sonunda kur anormal boyuta çıkınca Merkez faizi artırıp müdahale eder.

“2018 yılında Mayıs ve Ağustosta iki şok da bu döngü ile geçildi. Şimdi liranın getirisi Merkezde yüzde 24 iken yıllık resmi TÜFE yüzde 24.5! Önümüzdeki ay TÜFE\'nin yüzde 26 olması muhtemel. Bu yüzden \'yine mi bu döngüye gireceğiz\' diye akla gelmiyor değil.

“Dün, Türkiye artık yeni bir soru ile karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'Bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB\'ye üye yapıldı\' diyerek adaylıkta geçen sürenin uzamasından rahatsızlığını dile getirdikten sonra \'AB konusunda bize düşen de 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak\'\" diyerek AB\'ye rest çekti.

“Daha geçen hafta AB ile ilişkilerin normalleşmesi sinyallerinin ardından bu çıkış yabancı yatırımcı nezdinde nasıl karşılık bulacak, önümüzdeki günlerde görülecektir.”