PİYASALAR – Dolar 5.98, euro 6.92 ve sterlin de 7.90 liradan işlem görüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Ödemeler dengesinin, Ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda, 2 milyar 592 milyon dolar ile 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla vermesiyle dolar 6.0 liranın altına çekilerek 5.9795 liraya kadar, Euro 6.9179 liraya kadar ve sterlin de, 7.9090 liraya kadar geriledi.

Cari fazla verilmesinin etkisiyle, güne 93 bin 924 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) 94 bin 244 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.72 artışla 107 bin 534 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 20.07 düzeyinde kaldı, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.35 artışla yüzde 27 düzeyinde.

Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi verileri sonrasında işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9795 ve en yüksek 6.0855 lirayı gördükten sonra 5.98 - 5.99 lira,

- euro en düşük 6.9179 ve en yüksek 7.0518 lirayı gördükten sonra 6.92 - 6.93 lira,

- sterlin en düşük 7.8962 ve en yüksek 8.0586 lirayı gördükten sonra 7.90 - 7.91 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.11 düşüşle 95.36 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.22 artışla 1.1545’e yükseldi.

Alnus Yatırım’ın “ABD Yıkılınca Bizde Yıkılmış mı Olacağız?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

\"Trump’ın ‘Yeniden Büyük Amerika’ vizyonuyla ekonomiyi büyütme ve istihdamı artırma süreci başarıyla ilerlediği için para ABD’ye dönmüş ve borsalar rekorlarını sürdürmüştü. Sürdürmüştü zira yükseliş 2008 krizinin atlatılmasıyla yani Obama döneminde başlamıştı.

\"Şimdi bu rallide yeni bir dinlenme molasına giriyor gibiler. Zira aşırı büyümenin sonuna gelindiğine ve ticaret savaşından ABD’nin de etkileneceğine dair sinyaller var. IMF, 2019 ABD büyüme tahminini yüzde 2.7\'den yüzde 2.5\'e düşürdü. Birçok şirketin üçüncü çeyrek kârlarında ikinci çeyreğe göre azalma bile bekleniyor.

\"Yükselişi sürükleyen yüksek teknoloji şirketleriydi. Apple ve Amazon 1 trilyon doların üzerine çıkmıştı. Şimdi geri dönerken de en çok onlar değer kaybedecektir. Bu yüzden Nasdaq dün yüzde 4.1 düşerken Dow Jones yüzde 3.1düştü. Beyaz saray, bu düşüşün paniğe yol açmaması için “ABD ekonomisi, bu satışlara karşın güçlü” açıklaması yapıldı. Ancak Trump mitinglerine devam ederken faiz artışlarını eleştirerek ”Fed kafayı yedi” dedi.

“ABD vadelileri bu sabah da kayıpta gözüküyorken Asya Pasifik Endeksi yüzde 4.2 aşağıda.”