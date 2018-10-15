PİYASALAR – Dolar 5.77, euro 6.69, sterlin 7.59

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ekim (DHA) – ABD’li rahip Andrew Brunson’ın salıverilmesinin ardından ilk işlem gününde dolar 5.77, euro 6.69 ve sterlin ise 7.59 liradan işlem görüyor.

Gün sonu işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7517 lira ve en yüksek 5.9075 lirayı gördükten sonra 5.75- 5.90 lira aralığında,

- euro en düşük 6.6719 lira ve en yüksek 6.8381 lirayı gördükten sonra 6.70 - 6.83 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.5765 lira ve en yüksek 7.7512 lirayı gördükten sonra 7.60 - 7.75 lira aralığında hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.71 artarak 97 bin 346 puandan başladıktan sonra, hızını artırdı ve akşam saatlerinde yüzde 2.2 artışla 98 bin 784 puana yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 5.30 artışla 117 bin 502 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.47 düşüşle yüzde 18.59 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.75 düşüşle yüzde 26.60 düzeyine geriledi.





