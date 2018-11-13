PİYASALAR – Dolar 5.52, euro 6.12 ve sterlin de 7.11 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Güne 91 bin puan düzeyinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) gün ortasında yüzde 1.17 artışla 92 bin 511 puana yükseldi, dövizler gün içi en yüksek düzeylerine yakın hareket ediyor.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 2.41 artışla 117 bin 151 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi günlük yüzde 0.41 artışla yüzde 16.98 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 21.09 düzeyinde sabit kaldı.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar, en düşük 5.4555 ve en yüksek 5.5293 lirayı gördükten sonra, 5.51 – 5.52 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1290 ve en yüksek 6.2119 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0209 ve en yüksek 7.1275 lirayı gördükten sonra 7.11 – 7.12 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım\'ın “Bugün, Euro Bölgesi ZEW Güven Endeksi ve FOMC Üyesi Braniard’ın Açıklamaları Ön Planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmer yapıldı:

“Japonya’da açıklanan Sermaye Malları Fiyat Endeksi verisi Ekim ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0.3 ve yıllık bazda yüzde 2.9 arttı.

“İtalya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Eylül ayında yüzde 0.2 azalırken yıllık yüzde 1.3 arttı.

“San Francisco Fed Başkanı Mary Daly yaptığı açıklamalarda, Aralık ayında ve 2019 yılı içerisinde en az iki faiz artışı tahminini korumaya devam ettiğini ifade etti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri Eylül ayı raporuna göre, Bir önceki yılın Eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. On iki aylık cari işlemler açığı 46 milyar 058 milyon dolara geriledi.

“Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.5159 seviyeleri civarını test ettiği fakat gün içerisinde, Lirada yaşanan toparlanma isteği ile birlikte bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığı ve günü 5,4639 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.50 düşüş ile 91 bin 445 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.4 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti.

“XU100 endeksi Cuma gününü yüzde 1.5 düşüşle 91 bin 445 seviyesinde tamamladı. 5.4 milyar lira işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi yüzde 2.5, sanayi endeksi de yüzde 1.9 düştü.

“Yurtdışı piyasalardaki risk iştahındaki düşük seyir yurtiçi piyasalarda da etkili olmaya devam ediyor. Geçen son üç gündür yaşanan düşüşte hacimdeki zayıflama da dikkat çekiyor.

“Genel risk alma iştahında artış olmadıkça aşağı yönlü baskının düşük işlem hacmiyle birlikte devam etmesi muhtemel olabilir.”