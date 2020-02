PİYASALAR – Dolar 5.50, euro 6.32 ve sterlin 7.07 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul 14 Ocak (DHA) – Dövizler, küresel gelişmelerle, yeni haftaya en az yüzde 0.60 artışla başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4545 lirayı ve en yüksek 5.5071 lirayı gördükten sonra 5.50 – 5.51 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2483 lirayı ve en yüksek 6.3321 lirayı gördükten sonra 6.32 – 6.33 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0169 lirayı ve en yüksek 7.0859 lirayı gördükten sonra 7.07 – 7.08 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Yurtiçinde gözler sanayi üretimi verisinde…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 daraldı. İngiltere’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Kasım ayında yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 azaldı. İngiltere’de açıklanan GSYİH verisine göre, ada ekonomisi aylık bazda beklentilerin üzerinde yüzde 0.2 büyüdü.

“ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0.1 azalırken yıllık bazda ise yüzde 1.9 arttı. ABD borsaları Cuma gününü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre, Bir önceki yılın Kasım ayında 4 milyar 482 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 986 milyon dolar fazla verdi. On iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 932 milyon dolara geriledi.

“TCMB tarafından yayımlanan Beklenti Anketi 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre, Cari yılsonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 16.45 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.46 iken, bu anket döneminde yüzde 15.91\'e geriledi. 2019 yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6.18 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6.25 lira iken, bu anket döneminde 6.30 lira oldu. Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5.4129 – 5.5018 aralığında hareket ettiği ve günü 5.4587 civarında tamamladığını gördük. Küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurda yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görülürken gün içerisinde lirada yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında kurun kazançlarının bir kısmını geri verdiği görüldü.

“BİST-100 Endeksi Cuma gününü, yüzde 0.54 değer kazancıyla 91 bin 687 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.8 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.71 düşüş ile yüzde 18.94 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.24 düşüş ile yüzde 16.67 düzeyinde Cuma gününü tamamladı.”