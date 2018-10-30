PİYASALAR – Dolar 5.48, euro 6.24 ve sterlin de 7.0 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Dövizlerde günlük gerileme yüzde 1.0\'i aşarken, 88 bin puana kadar gerileyen Borsa İstanbul Endeksi kapanışa doğru toparlandı.

Dolar, yeni haftanın ilk iş gününde 5.46 liraya kadar gerileyerek üç ayın en düşük düzeyine indi.

Gün sonuna doğru;

- dolar en düşük 5.4635 lira ve en yüksek 5.5631 lirayı gördükten sonra 5.48 - 5.49 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2161 lira ve en yüksek 6.3330 lirayı gördükten sonra 6.24 - 6.25 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9784 lira ve en yüksek 7.1269 lirayı gördükten sonra 7.0 - 7.01 lira aralığında hareket ediyor.

Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.38 artışla 90 bin puanın üzerinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 88 bin 564 puana kadar geriledikten sonra, kapanışa yaklaşırken 90 bin 293 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.98 artışla 108 bin 972 puanda

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.11 düşüşle yüzde 17.87’ye, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 2.74 düşüşle yüzde 24.48 düzeyine çekildi.