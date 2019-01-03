PİYASALAR – Dolar 5.48, euro 6.24 ve sterlin 6.89 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Dövizler güne, Çarşamba gününe göre yüzde 1.0\'in üzerinde yükselişlerle başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3912 lirayı ve en yüksek 5.7220 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1169 lirayı ve en yüksek 6.5916 lirayı gördükten sonra 6.24 – 6.25 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7904 lirayı ve en yüksek 6.3513 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Yurtiçi Piyasalar Enflasyon Verisine Odaklandı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan Caixin İmalat PMI verisi Aralık ayında beklentilerin aksine geriledi ve 49.7 düzeyine çekildi.

“Almanya’da açıklanan İmalat PMI verisi Aralık ayında beklentilere paralel 51.5 düzeyinde gerçekleşti.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan İmalat PMI verisi Aralık ayında piyasa beklentisine paralel 51.4 düzeyinde gerçekleşirken açıklanan veri 2016 yılı Şubat ayından itibaren en düşüş seviye olarak kaydedildi.

“İngiltere’de açıklanan İmalat PMI verisi Aralık ayında piyasa beklentisi aksine artış ile 54.2 seviyesine ve altı ayın zirvesine yükseldi.

“ABD’de açıklanan İmalat PMI verisi Aralık ayında piyasa beklentisinin hafif altında 53.8 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve IHS Markit’ten elde edilen PMI anket verilerine göre, Türkiye İmalat PMI verisi Aralık ayında 44.2 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında Perakende Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0.14 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.68 oldu.

“Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.58 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.91 arttı.

“Dün, liranın dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrıştığı görülürken kurun günü 5.3939 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.

“Yeni işlem gününde, Japonya’da piyasaların Takas Bayramı nedeniyle kapalı olması ile birlikte düşük işlem hacimleri gerçekleşirken Asya seansında lirada yaşanan değer kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.8573 seviyeleri civarını test ettiğini gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 2.64 düşüş ile 88.865 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.1 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.71 yükseliş ile yüzde 19.87 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.27 yükseliş ile yüzde 16.69 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 367.25 düzeyinde olduğu görülüyor.”