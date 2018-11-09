PİYASALAR – Dolar 5.47 lirada, euro 6.20 lirada ve sterlin de 7.13 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Piyasaların beklediği Merkez Bankası Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faizleri yüzde 2.0 – 2.25 aralığında sabit tutma kararı ardından dövizler düne göre yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar, en düşük 5.4515 lirayı, en yüksek 5.4770 lirayı gördükten sonra 5.47 – 5.48 lira,

- euro, en düşük 6.1902 lirayı, en yüksek 6.2308 lirayı gördükten sonra 6.20 – 6.21 lira,

- sterlin, en düşük 7.1169 lirayı, en yüksek 7.1585 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında hareket ediyor.