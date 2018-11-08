PİYASALAR – Dolar 5.44, euro 6.23, strlin 7.16 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Dövizler ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC), bu akşam açıklayacağı politika kararı beklenirken dövizler yükseldi.

Gün ortası işlemlerde;

- dolar, en düşük 5.3551 lirayı, en yüksek 5.4408 lirayı gördükten sonra 5.44 - 5.45 lira,

- euro, en düşük 6.1196 lirayı, en yüksek 6.2324 lirayı gördükten sonra 6.23 - 6.24 lira,

- sterlin, en düşük 7.0352 lirayı, en yüksek 7.1639 lirayı gördükten sonra 7.16 - 7.17 lira aralığında hareket ediyor.

Güne artışla başlayan Borsa İstanbul Endeksi, gün ortasında yüzde 1.49 düşüşle 94 bin 72 puana indi. BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.98 düşüşle 119 bin 546 puana geriledi.

Tahvil ve bono piyasasında, 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.64 artışla yüzde 17.21 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 21.48’de kaldı.