PİYASALAR – Dolar 5.42, euro 6.21 ve sterlin 6.89 lirada

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe günkü düzeylerinin altında başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4233 lirayı ve en yüksek 5.4786 lirayı gördükten sonra 5.45 – 5.46 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1851 lirayı ve en yüksek 6.2485 lirayı gördükten sonra 6.21 – 6.22 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8502 lirayı ve en yüksek 6.9269 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım\'ın \"Haftayı ABD işgücü verileri ve Powell’ın açıklamaları ile tamamlıyoruz…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

\"Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de açıklanan ADP verisi Aralık ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 271 bin kişi olarak gerçekleşti.

\"Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptığı değerlendirmede, Fed’in sıkılaştırılan finansal şartların, ekonominin faize duyarlı sektörlerdeki soğumanın ve küresel büyüme etkilerini daha detaylı görmek için faiz artırımlarına ara vermesi gerektiğini ifade etti.

\"ABD’de açıklanan ISM İmalat PMI verisi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 54,1 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

\"Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan rapora göre; 2018 yılı Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0.40 düşerken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.62 düzeyinden yüzde 20.30 seviyesine geriledi.

\"TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.22 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.54 düzeyinden yüzde 33.64 seviyesine geriledi.

\"Dün, Japonya’da piyasaların tatil olması nedeniyle Asya seansında TL’de artan kısa süreli oynaklık ve ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.3933-5.8573 aralığında hareket ettiği ve günü 5.4613 düzeyinde tamamladığı görüldü.

\"BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.65 düşüş ile 87,399 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

\"TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24.00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.45 düşüş ile yüzde 19.78 ve 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0.12 düşüş ile yüzde 16.67 düzeyinde gerçekleşti. 5 yıllık ülke CDS risk primi 370.71 düzeyinde olduğu görülüyor.\"