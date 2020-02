PİYASALAR – Dolar 5.38, euro 6.10 ve sterlin de 6.79 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – Dövizler haftanın ikinci işlem gününe, Pazartesi gününün kapanış değerlerine yakın düzeylerde başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3666 lirayı ve en yüksek 5.3910 lirayı gördükten sonra 5.38 – 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0923 lirayı ve en yüksek 6.1208 lirayı görükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7739 lirayı ve en yüksek 6.8084 lirayı gördükten sonra 6.79 – 6.80 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Global Büyüme Endişeleri İle Küresel Piyasalarda Düşüşler Devam Ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 arttı. Euro Bölgesi’nde açıklanan Dış ticaret verilerine göre, Ekim ayında Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi 14 milyar euro fazla verdi.

“ABD’de açıklanan New York Empire İmalat Endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 10.90 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi raporuna göre, Ekim ayında Sanayi Üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azaldı.

“TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri verilerine göre, 2018 yılı Eylül ayında İşsizlik Oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puanlık artış ile yüzde 11.4’e yükseldi.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Kasım ayı Raporuna göre, 2017 yılı Kasım ayında 8.5 milyar lira fazla veren bütçe, 2018 yılı Kasım ayında 7.6 milyar lira fazla verdi. 2017 yılı Kasım ayında 13.6 milyar lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Kasım ayında 14.8 milyar lira faiz dışı fazla verildi. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 26.5 milyar lira açık veren bütçe, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde 54.5 milyar lira açık verdi.

“Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.3618-5.3993 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3690 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.63 düşüş ile 89 bin 961 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 3.5 milyar lira oldu.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.56 düşüş ile yüzde 21.23 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 1.56 düşüş ile yüzde 17.68 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 380.20 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.”