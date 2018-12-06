PİYASALAR – Dolar, 5.37, euro 6.10 ve sterlin de 6.84 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık (DHA) – Dövizler güne, bir önceki güne güne göre en az yüzde 0.75 artışla başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3201 lirayı ve en yüksek 5.4017 lirayı gördükten sonra 5.37 – 5.38 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0364 lirayı ve en yüksek 6.1379 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7798 lirayı ve en yüksek 6.8839 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Satış dalgası devam ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya borsalarında satışların devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Huawei CFO’sunun Kanada’da tutuklanması haberi üzerine ABD vadelilerinde yüksek hacimli ve sert bir satış görülüyor. ABD ve Çin yetkilileri tarafından yapılan pozitif açıklamalara rağmen yaşanan gelişmeleri açıklamakta zorlanıyoruz.

“Borsa İstanbul sanayi ve hizmet hisselerinin yükselişiyle dünyadan pozitif ayrıştı. Akbank’ın sermaye artırım haberi üzerine banka hisselerinde görülen satışlara rağmen dünya piyasalarından pozitif ayrışmada Türk lirasının değer kazanması etkili oldu.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul’da %0,5 civarı satıcılı bir açılış bekliyoruz. Son üç gündür devam eden satış sonrasında yükselen kanalın alt bandına dayanan banka hisselerinde tepki alışı olup olmayacağı endeksteki gerilemenin boyutunun belirlenmesinde etkili olacak.”