PİYASALAR – Dolar 5.35, euro 6.11, sterlin 6.82 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Dövizler açılış öncesinde, Cuma gününün kapanış değerlerinin hafif üstünde işlem görüyor.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3190 lirayı ve en yüksek 5.3539 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.39 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0672 lirayı ve en yüksek 6.1205 lirayı gördükten sonra 6.11 – 6.12 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7759 lirayı ve en yüksek 6.8309 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.83 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftaya yoğun veri akışı ile başlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde 52.6 düzeyinde gerçekleşti.

“Çin’de açıklanan Caixin Hizmet PMI verisi Aralık ayında piyasa beklentisinin üzerinde 53.9 düzeyinde gerçekleşti.

“Almanya’dan açıklanan Hizmet PMI verisi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 51.8 düzeyinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan İşsizlik Oranı verisi Aralık ayında beklentilere paralel yüzde 5.0 düzeyinde gerçekleşti.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi Aralık ayında beklentilerin hafif altında 51.2 düzeyinde gerçekleşti.

“İngiltere’de açıklanan Hizmet PMI verisi Aralık ayında beklentilerin üzerinde artış ile 51.2 seviyesine yükseldi.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı.

“ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Aralık ayında piyasa beklentileri üzerinde artış ile 312 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Aralık ayında bir önceki aya göre artış ile yüzde 3.9 düzeyine yükseldi. ABD’de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Aralık ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0.4 ve yıllık bazda yüzde 3.2 arttı. ABD’de açıklanan Hizmet PMI verisi Aralık ayında bir öndeki aya göre artış ile 54.4 değerine yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, Fed’in daha fazla veriye bağlı olarak adımlar atacağına değinirken, Fed’in piyasaları dinlediğini ve faiz konusunda Fed’in daha esnek olabileceğini belirtmesi dolar üzerinde oynaklığın armasına neden oldu. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Aralık ayı veri bültenine göre, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.41 artış ile 13.902 milyar dolar ve ithalat yüzde 28.20 düşüş ile 16.577 milyar dolar oldu.

“Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,06 azalarak 2,675 milyar dolar oldu. 2018 yılı Ocak-Aralık dönemini bir önceki yılın eş dönemine göre kıyasladığımızda Dış Ticaret Açığı yüzde 28.40 azalarak 54.994 milyar dolara geriledi.

“TCMB tarafından yayımlanan TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru verisi Aralık ayında bir önceki aya göre artarak 75 düzeyine yükseldi. Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan verilerin büyük çoğunluğunun beklentileri karşılaması dolarda değer kazanımlarını desteklediği görülse de Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında doların kazançlarını koruyamadığı izlenirken lirada yaşanan değer kazanımları sonrasında kurda 5.3104 seviyelerine varana dek geri çekilmelerin yaşandığı gözlemlendi ve kurun haftayı 5.3257 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi Cuma gününü, yüzde 1.64 değer kazanımı ile 88 bin 830 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4.8 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti.“