PİYASALAR – Dolar 5.35, euro 6.10 ve sterlin 6.94 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak (DHA) – Dövizler, Merkez Bankası\'nın erkene alınan Genel Kurul toplantısının yapılacağı hagtanın son işlem gününe, Perşembe gününün kapanış düzeyinden başladı. Piyasalarda, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya\'nın toplantıda yapması beklenen sunum konuşması yakından izlenecek.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3407 lirayı ve en yüksek 5.3597 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0899 lirayı ve en yüksek 6.1052 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9326 lirayı ve en yüksek 6.9634 lirayı gördükten sonra 6.94 – 6.95 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftayı ABD verileri ile tamamlıyoruz…” başlıklı günlük piasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı.

“OPEC tarafından yayımlanan Aylık Petrol Piyasası Raporu verilerine göre, OPEC’in Aralık ayında bir önceki aya göre petrol üretimi günlük 751 bin varil azalarak 31.580 milyon varile geriledi.

“ABD’de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde artış ile 17 düzeyine yükseldi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri Kasım 2018 verilerine göre, Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1.8 azalışla 116.5 milyar dolar oldu.

“Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13.5 azalarak 58.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.2 artarak 52.4 milyar dolar düzeyine yükseldi.

“TCMB tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi Kasım 2018 verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.34 artan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 6.60 artarken, reel olarak ise yüzde 12.35 azaldı.

“TCMB tarafından yayımlanan Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, Yurtdışında Yerleşik Kişiler 11 Ocak haftasında hisse senedinde 115.1 milyon dolarlık alıcılı olurken, Devlet İç Borçlanma Senetlerinde 141.9 milyon dolar satıcılı oldukları görüldü.

“Dün, kurun fiyatlamalarda 5.3258 - 5.3875 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3470 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 1.47 değer kazanımı ile 96 bin 817 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 9.4 milyar lira oldu.”